每逢農曆春節期間，總有熱情民眾想慰勞清潔隊員辛勞，丟垃圾時趁機塞紅包。但公務員不能接受饋贈，隊員們一邊忙著處理垃圾，又無法當場退還，只好統一交給政風室登錄。新竹市環保局統計，過去7年來共收到紅包1787個，金額逾32萬元，全數轉捐社會救助專戶。

新竹市環保局長江盛任表示，市府一再宣導清潔隊員「只收垃圾、不收紅包」，但過年期間仍有不少熱情民眾為表謝意，「趁亂」塞了紅包就跑掉，讓正忙於清運垃圾的清潔隊員無法馬上退還。

根據環保局統計，光今年春節前，就收到282個紅包、金額7萬6021元，依往例全數轉捐「新竹市社會救助金專戶」；自2017年至今，共收到紅包1787個、金額32萬2346元。這些錢都將轉為民眾愛心，發揮最大效益，幫助更多家庭。

新竹市長高虹安強調，為落實清廉施政理念，年節前已請環保局加強宣導，清潔隊員務必恪遵「公務員廉政倫理規範」，拒收餽贈。但因年節垃圾量大增，隊員們忙著收垃圾，無法當場退還紅包，全數依規定交政風室，統一辦理拒收餽贈登錄。

環保局感謝民眾熱心，但收取家戶垃圾本來就是清潔隊員份內工作，請民眾摒棄贈送紅包、禮物的習慣，且贈送紅包給清潔隊員，也易衍生「不違背職務行賄罪」疑慮。