台大政治學系教授、中研院院士朱雲漢驚傳已於昨日(5日)因直腸癌離世，胃腸肝膽科醫師表示，直腸癌屬於大腸癌的一種，相較於同屬大腸癌的結腸癌，直腸癌更容易遠端轉移，且整體治療更為棘手。

國健署最新報告指出，2020年國人發生大腸癌人數高達1萬6829人，蟬聯癌症死亡首位15年，基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘受訪時表示，大腸癌是發生在大腸的惡性腫瘤，又可依照腫瘤發生部位分為結腸癌與直腸癌，故大腸癌又可稱作大腸直腸癌、結直腸癌，直腸癌約占大腸癌的20%。

他表示，由於直腸癌的血液循環較為豐富，使其相較於結腸癌，更容易遠端轉移，例如肝臟、肺臟轉移，且若直腸腫瘤的位置較靠近肛門口，也需製作人工肛門，會影響病患的生活品質，也延長其開刀的手術所需恢復時間，此外，直腸癌的藥物治療效果也較結腸癌來得差。

至於直腸癌的症狀，錢政弘表示，除了阻塞的症狀外，排便的習慣也會改變，例如便祕、腹瀉、裡急後重（感覺一直想大便但又排不出來糞便）、同樣可能解出鮮血或混有鮮血的大便。

錢政弘表示，預防罹患此癌的方式為，多運動、多吃膳食纖維與乳製品或牛奶、多攝取Omega3脂肪酸少吃加工肉品、少菸酒、少吃加工肉品，及定期篩檢。