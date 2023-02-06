2023台維斯盃世界一級升降賽，中華隊遠赴墨西哥踢館，5日於前兩點單打收下勝利、助隊聽牌的曾俊欣、許育修，6日凌晨繼續在第3點雙打應戰，兩人7比6（4）、6比4力挫地主拉米雷茲（Cesar Ramirez）／亞雷瓦羅（Isaac Arturo Arevalo），拿下確定勝利的1點，中華隊也確定可以進軍今年9月世界一級賽事。

關鍵第3點雙打，中華隊原本排莊吉生、許育修聯手，中華網協表示，賽前團隊更改陣容，由近況較佳的曾俊欣入替莊吉生，搭配許育修擔綱雙打，希望避免2019年在烏克蘭的先贏兩點、卻在第二天連輸三點的遺憾，曾許在雙打收下勝利後，第4點無關勝負的單打，中華隊給小將黃琮豪磨練機會、讓他上場，以3比6、3比6不敵地主艾柯瑟（Luciano Alcocer）。

中華網協指出，這是中華男子網球隊首度晉升台維斯盃最高等級世界組一級，今年9月將和日本、希臘、巴西、丹麥、烏克蘭等總計24隊參加世界一級賽事，亞洲的中國、印度、泰國、黎巴嫩等國都在這次的升降賽失利，仍續留在二級。

台灣駐墨西哥代表鄭正勇日前為中華隊接機，今天帶水果到現場加油，台胞李彥翰兩天加油助陣，晚上宴請牛排，大家士氣高昂，領隊龔元高亦不斷加菜帶動全隊士氣，依慣例將頒發嬴球獎金，每一埸、每一人1千美元，另外全隊隊職員也有獎勵金，全隊休息一天後搭機返台。