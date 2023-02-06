國際佛光會創辦人星雲法師在昨（5日）下午圓寂，享耆壽97歲，許多人聽聞消息後紛紛發文弔念，有「月亮公主」之稱的歌手孟庭葦也同樣發文表示哀弔，更透露自己與星雲法師90歲時有特別因緣，所以在得知消息後感到相當難過。

孟庭葦在今（6）日凌晨貼出歌曲《照亮》的歌詞與音源連結，隨後解釋「這是佛光山開山50週年時，如是我聞音樂特別獻禮給星雲大師90歲華誕的紀念專輯，第一首序曲「照亮」是在特別的因緣之下我為他老人家獻唱的」最後更寫下「念此刻，許多佛光弟子追思悲慟中⋯⋯。今夜無眠，念佛為大師送行」。

事實上，孟庭葦出道之後，演唱過許多經典歌曲紅遍兩岸三地，像是《冬季到台北來看雨》、《沒有情人的情人節》、《誰的眼淚在飛》、《風中有朵雨做的雲》、《戀人》、《手語》、《琉璃》等，不過她卻在2000年宣布退出流行歌壇。

之後她便專心研修佛法，2003年前往印度參學並未如願出家，而當她退出歌壇時曾發願將「用聲音供養佛」，因此2001年至今出版多張佛曲專輯，2004年宣布復出。