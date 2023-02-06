明年將舉行總統大選，雲林縣議會議長沈宗隆近期表示，新北市長侯友宜目前聲量很高，但聲量是民進黨灌出來的，並稱侯在南部沒有票源。侯友宜表示，他現在最在意的是新北市的大小事，以及新北市跟北台灣一起串起共好，推動重大建設，這是他現在積極努力該做的事。

另外，沈宗隆還說前高雄市長韓國瑜選總統時，侯友宜扯後腿，對於藍營團結是有問題的。侯友宜回應，每位行政首長最關心的是「以民為主，不分你我、不分族群、不分黨派」，大家好好關心人民大小事，好好打拚，這才是最重要的事。

沈宗隆稱國民黨主席朱立倫是2024總統大選最適合的人選，媒體問及，侯友宜心中有人選嗎，是自己嗎？還是別人？侯友宜說，每個人有每個人的角色，他現在的角色是新北市長，新北市長要全力以赴，新北市就像台灣的縮影幅員遼闊，有城鄉差距，他會做好每件事，讓新北市有長足的進步，讓新北市2030願景如期完成。