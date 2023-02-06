花蓮縣13鄉鎮市公所配發低收入戶、中低收入戶及領有身心障礙證明者的相關資訊。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央流行疫情指揮中心春節連假前臨時公告，上月12日至本月15日止，提供全國低收入戶、中低收入戶及領有身心障礙證明者，每人4劑家用抗原快篩試劑，由於配送至花蓮的期程較晚，花蓮縣政府考量縣內身心障礙者需求與權益，延長配發期間至本月24日止。

縣府表示，中央於年前公告配發的家用抗原快篩試劑於本月3日才送抵縣內13鄉鎮市公所，配送時程較晚，考量部分鄉鎮地域較廣，為使身心障礙朋友均能方便、如期獲得中央配發的快篩試劑，已先將造冊送至各鄉鎮公所，並延長領取時間至本月24日止，有需求且符合資格者，即起可就近於戶籍所在地各鄉鎮市公所或村里辦公室領取。

縣府表示，本次中央配發家用快篩試劑為額外提供免費領取份數，身心障礙者、低收入戶及中低收入戶縣民，每人可領取4劑，不會影響實名制購買資格，不過仍提醒民眾，如要領取試劑，可先連絡公所承辦人，確認發放地點為公所還是村里辦公處，避免白跑一趟。

縣府社會處表示，春前連假結束，疫情恐達另一高峰，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，將加強有症狀者的篩檢，凡符合領取資格的民眾，可於領取期限內至指定地點領取快篩試劑（例假日除外），領取時需攜帶身心障礙證明、身分證、印章等，代領者則需同時出示「代領人及領用人」證件，以供人員核對。