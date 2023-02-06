不少人將宏觀稅負作為衡量企業稅負的一個重要指標，隨著去年4.2兆元人民幣稅費支持政策的落地，大陸宏觀稅負再創新低。根據大陸財政部最新數據顯示，去年小口徑的宏觀稅負（稅收收入占國內生產總值比重）約為13.8％，較上年15.1％再降1.3個百分點、創近年來新低。

而今年稅負變化如何？ 多位大陸財稅專家表示，2022年或是近年的階段性最低，強調宏觀稅負並非越低越好，也不是越高越好，隨著政府公共服務水準穩步提高，兼顧企業等市場主體負擔，未來宏觀稅負將基本穩定。

粵開證券首席經濟學家羅志恒預計，隨著大規模留抵退稅完成以及緩稅部分重新入庫，2022年的低點可能將成為過去，2023年宏觀稅負可能有所回升；中國政法大學教授施正文預計，2023年小口徑的宏觀稅負可能恢復至約15％水準，跟2020、2021年基本相當。

所謂宏觀稅負，是指一國在一定時期政府收入占經濟總量的比重，由於大陸官方收入中的主要來源來自企業，因此宏觀稅負也被視為企業稅負變化的一個重要指標而備受市場關注。

根據第一財經引述上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉認為，由於大陸宏觀稅負水準已基本達到了合理區間，短期內不宜繼續推出新的普適性減稅降費政策，應加強對科技創新、收入分配、綠色發展，以及經濟高品質發展等方面的稅收支持政策的研究。