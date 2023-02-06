高雄日前54歲郭姓女子，抱著裝滿1萬元的金豬撲滿，到前鎮區一間廟宇參香祈福求財運，不料在郭女參香期間，47歲鄭姓男子見四下無人，將撲滿內的錢全掏空，郭女返回取金豬時，覺得撲滿變輕，發現錢都消失了氣炸報警。警方獲報循線下於隔天逮捕鄭男，鄭男坦承犯案，並稱錢都花光了，全案依竊盜罪移送送辦。

鄭男偷偷抱走金豬，並掏空豬內1萬元現金。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

3日上午11時許，信仰虔誠的郭女帶著裝滿現金的金豬撲滿，前往前鎮區康和路一處廟宇參香祈福，祈求財運亨通，郭女將金豬放置在廟神桌上，隨後到廟各處參香拜拜。

郭女離開後不久，鄭男剛好也進廟裡參拜，見神桌上的金豬撲滿內裝滿錢，萌生竊意，趁四下無人時，偷偷抱走金豬，將豬內的1萬元全部掏空，隨後又裝作若無其事的樣子，將撲滿放回原位。

直到郭女參拜完後，正準備將金豬撲滿帶回家，她抱起金豬時，總覺比帶來時輕很多，於是打開撲滿，發現撲滿內的錢全不翼而飛，頓時氣炸報警。

前鎮分局草衙派出所獲報，立即調閱周邊監視器追查，根據外貌身形，認出是轄區治安顧慮人口鄭男，循線下得知鄭男長出沒在崗山仔公園，果然在案發隔天，在公園內找到他。鄭男坦承犯案，並稱錢都已花光，警方訊後依竊盜罪，移送高雄地檢署偵辦。