自動心臟按摩機可裝置於救護車上，在送醫過程中幫心跳停止患者做體外心臟按摩。（馮惠宜攝）

台中市北屯區崇德福德祠6日上午舉辦「自動心臟按壓器捐贈儀式」，廟方將信眾香油錢節餘款購置4台總值360萬元的自動心臟按壓器捐贈給澎湖縣、彰化縣、雲林縣、台東縣4縣市消防局，崇德福德祠主委洪嘉澤表示，原本要捐救護車，消防單位回應自動心臟按壓器更適合，經評估醫療資源相對較少的偏鄉更需要，也因而跨出台中市做捐贈。

台中北屯崇德福德祠主祠的田頭公，百年前是一片田間田頭的一塊石頭，因農民參拜香火鼎盛，唯鄰近農田經重劃，在民國104年改建為松竹里崇德福德祠，10年下來香火錢節餘款除資助松竹里弱勢，也提供鄰近國中小學清寒獎學金之用，為將愛傳出去。

而這次節餘的360萬元原本想要捐救護車，洪嘉澤說，經接洽台中市消防局後獲悉捐救護車要等2至3年，經了解消防救護單位比較需要自動心臟按壓器，而台中市已購置，因而轉而向較偏遠的澎湖縣、彰化縣、雲林縣、台東縣四縣市消防局接洽，也發現偏鄉因送醫路程較遠更需要，最終決定捐給該偏鄉四縣市。

自動心臟按摩機可裝置於救護車上，在送醫過程中幫心跳停止患者做體外心臟按摩，讓消防員保留體力並且有時間評估症狀以做適當的處置。