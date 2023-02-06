美國在台協會AIT處長孫曉雅上周拜訪台北市長蔣萬安，也是蔣萬安就任後接見的第一位駐華使節。蔣萬安說，他非常重視跟美國的關係，那過程當中交換很多意見，特別對於雙方就科技、金控、金貿投資等等人才交流希望能夠強化。

蔣萬安指出，上個星期美國在台協會孫曉雅處長主動來拜會，這也是他上任之後第一個接見的駐華使節，他非常重視跟美國的關係，那過程當中交換很多意見，特別對於雙方就科技、金控、金貿投資等等人才交流希望能夠強化。

蔣萬安表示，自己在上任前也都再次強調，希望讓台北市成為重新成為國際一流大都會，這部分美國絕對會是扮演很重要關鍵角色，今天晚上也有在這次燈會來訪的許多國際城市的市長有一場國際酒會，3月份台北市也將舉辦智慧城市峰會論壇，都歡迎國際的友人前來台北市，大家一起交換意見，相互學習、一起成長。接下來要出訪哪些國家？蔣萬安說，這部分都會做整體評估跟規畫。