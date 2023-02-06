新北市長侯友宜是2024總統大選呼聲最高的熱門人選，外傳他因遲遲不表態，黨內有些不滿聲音，因此侯近期減少行程是為了避風頭。對此，侯友宜今回應，他的市政行程沒有減少，仍有內部開會等行程，他也會到偏鄉或需要關心的地方。

侯友宜說，他昨天看起來沒有公開行程，其實是到基隆、瑞芳和坪林了解一些事，對於很多事情，仍要把自己的角色、事情做好。

媒體問及，是否在私下布局2024大選，拜會立法院前院長王金平等人，侯友宜說，他過年期間都在為市政努力，不管是到宮廟，或是關心社會弱勢族群，這才是他該做的事情。