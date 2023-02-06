據《北京青年報》報導，大陸國家醫保局在給國家醫療保障局關於政協十三屆全國委員會第五次會議中提案的答覆函中表示，針對關於建議將不孕不育治療納入免費醫療的提案，大陸國家醫保局將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保基金支付範圍，並鼓勵中醫醫院開設優生優育門診，提供不孕不育診療服務。

大陸國家醫保局在答覆函中表示，人口問題是國之大者，人口發展是關係中華民族發展的大事情。醫保部門始終高度重視人口問題，已將符合條件的生育支持藥物如溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入醫保支付範圍，提升了部分患者的用藥保障水平。

2022年8月，經大陸國務院同意，大陸國家衛生健康委、大陸國家醫保局等17部門印發《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，提出要指導地方綜合考慮醫保(含生育保險）基金可承受能力、相關技術規範性等因素，逐步將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入基金支付範圍。

同時，由於大陸各地區間經濟社會發展、醫療消費水平和人口老齡化程度不一，基金支撐能力和運行情況差異較大，儘管從全國總體上看尚有一定數量的基金結存，但分布很不均衡，主要集中在東部沿海的少數省（市），中西部地區的一些統籌區基金運行壓力比較大，甚至出現了赤字，各地仍需結合本地實際，合理設定待遇水平和支付政策。

下一步，大陸國家醫保局將加強與相關部門的溝通協調，指導地方研究落實《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》的舉措，努力減輕不孕不育患者醫療負擔，提高醫療保障水平。