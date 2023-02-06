共享運具品牌iRent日前爆發會員個資外流疑慮，新北市議員戴瑋姍、張錦豪、顏蔚慈、林秉宥今舉辦記者會，痛批iRent態度被動消極，缺乏危機處理能力，且相較北市，新北市政府作為也是慢半拍，要求新北市府不僅要依最高標準開罰，更要主動了解並統計新北市民受害狀況，研擬對應的方案措施。

交通局回應，個資法主管機關是中央，如中央認定iRent違反個資法，交通局將依「新北市共享運具經營業者管理自治條例」，最高開罰9萬元，具體裁罰金額會視違規情節而定，也會參考中央調查結果。

戴瑋姍指出，iRent全國用戶約有135萬人，去年12月統計在新北市光是iRent汽機車租借次數就高達8萬8114次，顯示新北市用戶眾多。iRent資料庫沒設防，讓用戶資料在網路上全都露，時間長達數月，但在接到外國資安研究員示警後還置之不理，讓會員資料在網路繼續「裸奔」長達一周，直到數位發展部介入才將資料隱蔽，完全沒有資安意識，枉顧消費者權益。更離譜的是，iRent在2021年8月30日就曾在FACEBOOK專頁公告提醒用戶小心不法份子假借公司名義進行詐騙，顯示個資外洩的情況早就不是第一次。

顏蔚慈認為，業者營運時應建立完善保護租用人個人資料的制度，但現行違反《新北共享運具經營業管理自治條例》規定的罰鍰只有6000元至9萬元不等，這樣根本就罰不怕。這次事件估計至少有40萬人個資外洩，情節相當嚴重，要求新北市政府除了依自治條例裁處最高罰鍰，也應依《個資法》裁罰業者，若公司仍拒絕改善，應該於新北境內停止部分或全部營運，以維護消費者權益！

林秉宥指出，iRent宣稱2月1日及2日已通知用戶個資外洩訊息並提供補償措施，但仍有會員表示完全沒接獲通知。而受害者社團中有民眾反映信用卡遭盜刷，iRent卻表示沒有信用卡被盜刷的疑慮，所有說辭都是避重就輕，顯然是打算甩鍋，不想負責任，民眾因為個資外洩而導致的財物損失，最後又該誰來負責？iRent態度如此消極，新北市政府更應該硬起來，要求iRent負起最大責任。

張錦豪提到，網友反應iRent打算賠償資料有外洩的民眾180分鐘的租車補償，但跟個資外洩所衍生的財務風險相比，簡直是九牛一毛，依個資法受害會員可向iRent請求損害賠償。現在已有受害用戶集結，將對iRent提出集體訴訟，要求新北市政府要拿出積極作為，要盡快協助民眾處理消費爭議，並主動提供未來進行訴訟程序的法律協助。

交通局表示，1月31日晚間得知事件，隔天上午就立刻通知並續發文給iRent要求說明，2月4日也協同北市交通局一同稽查。經了解，受害者個資會流出是因為iRent本身相關監督通訊應用程式沒有妥善維護管理，造成流出個資風險。

交通局指出，民眾與iRent簽租賃契約屬消費糾紛，將由消保官協助民眾爭取權益，視民眾訴求而定，目前尚未收到相關陳情；如收到民眾反應個資遭外洩致權益受損事證資料，也會轉予中央裁處。

iRent於4日發出聲明，除表達歉意及承諾加強改善資安，也已向主管機關提報改善計畫，協請第三方專業資安單位展開調查，並對曾涉潛在風險用戶發出時數折抵券。