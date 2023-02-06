國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）5日表示，隨著世界第二大石油消費國中國的需求復甦，石油生產國可能不得不重新考慮其產量政策。

美國之音引述路透社報導，作為全球最大的原油進口國和第二大液化天然氣買家，中國的需求已成為2023 年全球油氣市場最大的不確定因素，因為投資者押注北京去年12月解除新冠限制後的復甦速度。

比羅爾在印度能源週會議期間表示，「我們預計今年全球石油需求增長的一半左右將來自中國」，中國的航油需求呈爆炸式增長，給需求帶來上行壓力。他指出，「如果需求增長非常強勁，如果中國經濟反彈，那麼在我看來，OPEC＋國家將有必要審視他們的（產出）政策。」

比羅爾指出，產油國組織OPEC＋決定從去年11月到2023年每天減產200萬桶，而不是像美國建議的增加產量、以降低燃料價格並幫助全球經濟，這激怒了美國和其他西方國家。

比羅爾表示，他希望這種情況不會重演，並且隨著需求的改善，包括石油輸出國組織成員國和俄羅斯在內的OPEC＋將恢復在市場中的建設性作用。

比羅爾表示，隨著全球貿易路線「重新洗牌」以適應歐洲更多地從中國、印度、中東和美國進口，燃料市場可能在短期內面臨困難。不過，比羅爾認為，隨著全球煉油能力的增加，燃料市場的平衡可能會從下半年開始改善。