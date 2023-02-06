國民黨副主席夏立言本月將再訪率團訪中國大陸，另外傳言他要訪問北京重要政治人物，外界好奇新北市長侯友宜如何看待。對此，侯友宜回應，兩岸最重要的是如何穩定區域安全，一定要在平等、尊嚴、友善底下，大家持續不斷地做好交流。