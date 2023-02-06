夏立言本月再訪陸 侯友宜：穩定區域安全最重要 12:382023/02/06 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨副主席夏立言本月將再訪率團訪陸，對此，新北市長侯友宜回應，兩岸最重要的是如何穩定區域安全。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副主席夏立言本月將再訪率團訪中國大陸，另外傳言他要訪問北京重要政治人物，外界好奇新北市長侯友宜如何看待。對此，侯友宜回應，兩岸最重要的是如何穩定區域安全，一定要在平等、尊嚴、友善底下，大家持續不斷地做好交流。 沈富雄大膽預言2024「他」會贏 學者分析出乎意料 游錫堃：未見麥卡錫 不清楚是否訪台 總統大選國民黨起步慢 王金平：重點在造勢 #夏立言 #兩岸 #侯友宜 #區域安全 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 程建人指美對訪中不抱期待 喊卡主因 04:102023/02/05 國際大事 布林肯訪中因偵察氣球喊卡！學者驚爆內幕：有1事共識低 18:442023/02/04 政治 星雲法師辭世 侯友宜不捨永記「這句」提醒 12:362023/02/06 政治 夏立言訪陸 國台辦最新回應了：在九二共識基礎上與國民黨加強交往 11:182023/02/06 兩岸 夏立言本周三訪陸 將會國台辦主任宋濤 行程重點曝光 10:402023/02/06 政治 挑戰大位 藍基層：侯市長該跳出來負責了 04:102023/02/05 政治要聞 間諜氣球風波 布王通話涉訪中行程 04:102023/02/05 全球財經 劉和然回應 協助投資、根留新北 04:102023/02/05 政治要聞 永豐優息存股ETF 16日除息 04:102023/02/06 投資理財 沈富雄鐵口直斷2024「這人」贏定了 網秒炸鍋狂喊一句 07:002023/02/05 政治 夏立言本周將訪陸 盼對話促進互動 01:542023/02/06 政治 中駐日大使換人 加速協調日外相訪華 04:102023/02/05 焦點新聞 時論廣場》氣球危機小事化大的警訊（蘇泳霖） 20:292023/02/05 時論廣場 雲林縣議長嗆他「聲量是綠營灌出來的」 侯友宜回應了 12:172023/02/06 政治 蕭美琴盼日本發揮領導力 G7談台海和平 04:102023/02/06 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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