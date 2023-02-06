民進黨主席賴清德昨批評國民黨執政讓南投縣人口8年流失3.4萬人，國民黨副發言人呂謦煒今反批，賴清德沒說的是，民進黨長期執政的屏東縣及高雄市，8年都流失近5萬人口，更何況台灣在民進黨執政期間人口首度陷入連續3年負成長，難道賴清德在暗批蔡英文？

呂謦煒指出，相較於國民黨執政的新北市在103年至111年這8年間人口有近3萬的增幅，目前民進黨執政的二都即台南和高雄，人口都長期陷入負成長，台南8年間流失3.1萬人、高雄流失近5.1萬人；而同為民進黨長期執政的屏東縣，人口也下跌近5萬人。

呂謦煒表示，若照賴清德的說法，民進黨執政下的縣市人口流失情況不是更嚴重嗎？呼籲民進黨別雙標。何況台灣人口在民進黨執政下的2020年首度陷入負成長後，連續3年未能擺脫負成長困境。

呂謦煒質疑，難道賴清德作為民進黨主席，要打臉蔡英文所領導的民進黨政府？呼籲賴清德，人民已厭棄口水戰，應以政見和政績說服南投人，而非取巧走偏門。