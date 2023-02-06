行政院長陳建仁主持玉井冷鏈物流中心動土儀式。（程炳璋攝）

行政院長陳建仁提及新冠肺炎疫後將邊有特別預算照顧農民。（程炳璋攝）

行政院長陳建仁6日到玉井區視察台南市首座冷鏈物流中心動土儀式，稱讚農產品經過冷鏈處理提升國際競爭力，外銷可突破大陸限制，另對台灣與大陸7日後重啟小三通未擴及台商中轉，提出將滾動式檢討，緩解兩岸緊張態勢，並表示若時間許可，一定出席星雲法師圓寂後的讚頌典禮。

玉井區去年底剛升級蒸熱設備，今年初再花6億多經費（農委會補助5.5億加地方自籌）興建台南市首座冷鏈物流中心，預計明年4月完工，未來不僅芒果可透過蒸熱處理外銷，其他水果如棗子、鳳梨與文旦，更可經由冷鏈處理，低溫殺菌後外銷國際，每年最高可處理5500噸的水果。

玉井區的蒸熱與冷鏈2場未來將合併為低溫蒸熱雙檢疫處理園區，直接提供台南市水果外銷前的加工殺菌處理，對山區未來青果外銷十分重要。玉井區長陳新澈6日發動10位里長與百名山區民眾到場表達感謝。

南瀛農產行銷公司總經理余青永表示，台南市的外銷水果過去總要運送到台中豐原作低溫殺菌，中途需負擔運費與摔壞的機率，時間、成本與風險皆增加，台南市有了冷鏈物流中心，未來可自作低溫殺菌，更符合外銷需求。

農委會主委陳吉仲表示，有了冷鏈處理，未來台南的文旦出口日本更有利，台南鳳梨不需再擔心受大陸限制，今年芒果預計將盛產，農委會與地方政府要開始預備對外行銷。

陳建仁表示，水果出口外銷需要更好的加工處理，設置玉井區的冷鏈物流中心代表政府未來在農產品外銷的努力，用更好的方法將農產品外銷世界，突破大陸限制。

外界關心即將重啟的兩岸小三通卻未擴及台商中轉，國民黨批評不利於兩岸融冰，陳建仁表示，大陸疫情尚未明朗，金門與連江縣的醫療量能有限，未來在疫情控制許可下，將加強兩岸健康交流，逐步滾動式檢討，緩解兩岸緊張態勢。

他另稱讚剛圓寂的星雲法師是尊敬的佛教界領袖，國際佛光會的人道救援有目共睹，時間許可將出席星雲法師的讚頌典禮。