健保部分負擔新制何時上路？衛福部中央健保署今天舉辦署長交接典禮，衛福部長薛瑞元表示，會觀察國內經濟情勢是否已經恢復，再決定上路時間；新任健保署長石崇良則說，待相關配套措施準備完整，並與民眾達到共識後再來推動。

為改善健保財務困境，衛福部原訂去年5月上路的健保部分負擔新制，受到疫情影響而暫緩。薛瑞元致詞時表示，健保財務進入非常緊張的狀況，需要「有大智慧的人」才能夠解決，健保署擁有龐大的資料庫，分析能力也非常強，應可以藉由資料分析提出前瞻性規畫，來說服民眾和立法院。

外界關心部分負擔新制何時上路，石崇良今天表示，會考量疫情發展、經濟復甦情形和人民負擔，相關配套措施都準備完整、達到共識之後再來推動，目前沒有時間表。薛瑞元則說，整體經濟情勢都再行政院掌握之下，會和行政院請示，並與其他部會進一步溝通。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊受訪指出，期許石崇良上任善盡「健保管理人」的職責，兼顧財務困難和民眾需求，帶領健保署做理性決策，拿出數據說服大家。她也提到，健保20幾年來非常多沉痾，但改革步伐非常緩慢，期待新任署長拿出柔性魄力，一方面溝通並聽取各界意見，另一方面也要果決做決策。

劉淑瓊認為，部分負擔新制不如健保署所說「多付一點錢就可以讓健保永續」這麼單純，並無法有效抑制醫療不當浪費，但健保署沒有理性數據說服民眾，反而看到很多遊說、密室協商，期待石署長可以好好聽大家的意見，不要一意孤行，以理性做基礎，充分對話溝通，端出能夠回應當初健保開辦精神的政策。

石崇良回應，健保資源是有限的，對於健保資源適當利用、杜絕浪費，是大家共同的目標，手段工具有很多，不會是只有單一手段就能達到，未來會全面性推動。

石崇良致詞表示，健保總額超過8000億，不只是支出，更是對全民健康的投資；如何善用龐大的投資，結合國家生技展業政策，真正發揮功效，健保署將針對各項給付項目作檢討，對於新興的醫療項目，也會考量民眾需求及科學依據做思考。