高雄22歲曾姓女子2日前往洗衣店洗衣服，且坐在一旁等待，沒想到55歲的林姓男子直接把曾女的柔軟精拿走；曾女洗完衣服發現價值200元的柔軟精不翼而飛，氣得報警求助。鳳山分局發現為林男所為後通知林男到案，林男供稱「那瓶不好用，丟掉了」，讓曾女聽到後氣到不行，怒嗆「我才使用一次而已耶！」並向林男提告，警方也依竊盜罪將林男送辦。

曾女2日前往鳳山區一間洗衣店洗衣服，並在一旁滑手機等待，沒想到洗完衣服以後，曾女才發現自己的柔軟精消失得無影無蹤，於是報警處理。

警方調閱監視器後鎖定林男，發現林男進入洗衣店時，見到曾女坐在旁邊滑手機、等待衣物洗完時，下手偷走柔軟精，最後若無其事地騎車走人。

警方循線找到林男，於5日通知林男到案，林男到案時還悠然自得的說「以為柔軟精是沒有人的，才會拿走」，讓警方傻眼的回說「柔軟精還這麼滿，怎會無人所有？」最後警方要求林男歸還柔軟精時，林男竟嫌棄起價值200元的柔軟精，表示「那瓶不好用，就丟掉了」。

曾女聽到林男的行徑後，生氣的表示「我柔軟精剛開封，而且才使用一次而已耶！不能原諒他」，並向林男提告損害賠償，警方也依竊盜罪將林男送辦。