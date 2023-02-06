高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息一出，引發各界高度關注，而星雲法師與許多政治人物都有交情，高雄市長陳其邁6日特別前往佛光山弔唁星雲法師，他感念星雲法師在他人生陷入困難及疑惑時，給他許多人生的啟發。

陳其邁得知星雲法師圓寂的消息後，將原定「視察鳳山區公12特色遊戲場」的公開行程取消，並於上午11時10分抵達佛光山弔唁星雲法師，陳其邁全程雙手合十、神情莊嚴肅穆，持香參拜後，陳其邁也在寺方人員陪同下，到傳燈樓討論相關事宜，共在佛光山待30分鐘才離開。陳其邁也指示高市府祕書長郭添貴成立專案小組全力協助大師的治喪事宜，

陳其邁表示，他的心情非常沉痛，特別來佛光山表達哀悼之意，大師其實在1967年來佛光山開山之後，除了提倡人間佛教，以文化弘揚佛法、以教育培育人才、以福利造福社會，這幾年可以說聞聲救苦，獲得舉世敬重，可以說是高雄的榮耀，祈願大師能夠續佛慧命、乘願再來。

陳其邁指出，寺方5日下午就有通知他星雲大師身體狀況走下坡的消息，當時他們都共同為大師祈願、祈福，希望他能夠身體健康，不過最後還是接到不幸消息，大家都非常不捨。其實大師非常慈祥，即便在傷病期間，也不斷勉勵很多信眾，相信大師的精神會像明燈一樣指引大家了解佛法。

陳其邁透露，去年星雲大師生日時，他有到佛光山祈福，當時星雲大師的身體已經不是那麼好，且當時仍處於疫情期間，在寺方、醫院地建議下，雙方都盡量減少接觸的機會。而他擔任公職期間，大師給他許多人生的啟發，尤其，大師時常在他面臨困難及疑惑時，給他指引。