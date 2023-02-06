好市多商品多樣化，桃園一名男網友表示，逛好市多意外看到「會開花的天線」（櫻花樹）的原生苗，一株賣569元，有趣的是商品標籤的花語還標註是「優雅的女人」，他二話不說搬上購物車，沒想到結帳時連好市多店員都看傻，反問他買的是什麼，讓他哭笑不得將其PO上網，吸引逾2千名網友也被他生火，「感覺應該衝一波」。

原PO近日臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，4日下午本想到好市多南崁店買食用油，卻被「會開花的天線」（櫻花樹）吸引，他看完商品簡介後，立刻搬了一株到購物車，他採買完畢後推著購物車去結帳，將其放到輸送帶，結帳店員卻看傻眼，抓了隔壁在結帳的同事一起觀看，反問原PO「這是什麼？」

好市多賣櫻花樹的原生苗。（圖／網友授權提供）

好市多櫻花樹苗賣569元。（圖／網友授權提供）

原PO向好市多員工解釋後，他們才恍然大悟「原來我們賣場內有賣櫻花樹？」原PO結帳完畢，將其載回家後，把櫻花樹底部的塑膠袋拆開細看了樹幹根部，發現是原生苗，而非一般花市賣的嫁接苗，令他開心地直呼，「這價錢真的太值得了，唯一可惜的是樹幹比較細」。

櫻花樹花語是「優雅的女人」。（圖／網友授權提供）

原PO將其送上輸送帶結帳。（圖／網友授權提供）

據原PO上傳的照片來看，好市多賣的原生苗櫻花樹高為150至180公分，品種為富士櫻，可種植在盆栽內，一株為569元，值得關注的是，商品標籤還標註花語是「精神之美」、「優雅的女人」和「優秀的教育」，是優良庭園綠美化植物。

原PO說，買回後會種植在家中的庭院，以北部的氣溫較適合，且要以地植為佳，「因為根系要有空間發揮，樹勢才會長大」。

圖文吸引逾2千名網友關注，不少人意外被生火，「沒有大陽台沒辦法種」、「我也想買了」、「本來還好，看完這篇突然生火，可惜中壢好市多賣完了」、「太酷了，我只能說好市多真的無奇不有耶」、「完蛋⋯這篇很燒！感覺應該衝一波」、「老婆交代買油，居然買了櫻花苗回來，不出意外的話，馬上就要出意外了」、「明明是去買菜，結果你搞了個『優雅的女人』回家，有跪算盤嗎？」、「我今天也買了，路上被攔說記得寫個分享文唷」、「台北哪一間有啊？想買」。