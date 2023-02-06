中菲行表示，國際經濟景氣疲軟，美中對抗、俄烏戰爭持續，雖然通膨趨緩，但因廠商持續清庫存，國際運輸需求仍舊疲弱，海空運繼續面臨運力供大於求的挑戰，加上亞洲地區春節連假影響工作天數，都是造成中菲行1月國際運輸貨運量大幅減少的原因。

中菲行預見市場變動，強化數位行銷創造價值，在市場急速下行時掌握並增加了數家國際大型優質客戶，在1月仍保持相當的貨運量。再者，大陸解封刺激消費，將進一步貢獻大陸及全球的經濟成長，也有助於全球產業供應鏈的復原，對於國際經濟景氣將引發關鍵性轉折效應，有助於國際運輸的需求。

在多年資訊數位能力培養下，今年中菲行啟動數位轉型元年。對內，中菲行自行研發DimBot機器人，應用光學影像辨識（OCR）、人工智慧與機器學習等技術，自動化進行相關銷售與成本預測、航班預報、船期追蹤、匯率分析等服務。

對外，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，提供客戶專屬的儀表板、貨況追蹤、線上運輸文件庫、線上詢價、動態報表與虛擬客服等，讓中菲行的客戶可以7X24小時因應市場變遷。