佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，各界紛紛哀悼。新北市長侯友宜今表示，星雲大師的慈悲跟智慧是讓國家社會安定的重要力量，尤其大師的慈悲語錄有很多智慧法語，他永遠記得大師講的「不忘初心，不請之友，不念舊惡，不變隨緣」，希望用包容、關懷串起愛，讓這份愛散布在台灣社會各角落。
侯友宜說，希望用正向力量讓社會穩定祥和，讓國家更進步，星雲大師的自我犧牲跟奉獻，願意為國家完成理想目標的價值，這份奉獻的心永遠都是大家的學習典範，非常感恩大師一輩子為國家社會穩定的奉獻，讓國家更好。
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，各界紛紛哀悼。新北市長侯友宜今表示，星雲大師的慈悲跟智慧是讓國家社會安定的重要力量，尤其大師的慈悲語錄有很多智慧法語，他永遠記得大師講的「不忘初心，不請之友，不念舊惡，不變隨緣」，希望用包容、關懷串起愛，讓這份愛散布在台灣社會各角落。
侯友宜說，希望用正向力量讓社會穩定祥和，讓國家更進步，星雲大師的自我犧牲跟奉獻，願意為國家完成理想目標的價值，這份奉獻的心永遠都是大家的學習典範，非常感恩大師一輩子為國家社會穩定的奉獻，讓國家更好。
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