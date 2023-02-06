佛光山僧信二眾在天色拂曉的清晨列隊跪接星雲大師法體，隊伍一路從傳燈樓綿延至佛光山雲居樓。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

佛光山星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲。在「南無本師釋迦牟尼佛」聖號繚繞佛光山總本山的梵音中，佛光山住持心保和尚於2月6日清晨5時在大雄寶殿集結全山僧信，並宣布：「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂。」

佛光山星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲。

心保和尚一度哽咽表示，星雲大師一生弘揚人間佛教，「我們做弟子的要秉承師志，不忘初心，弘法利生，以人間佛教為宗風，繼續弘揚正法」。佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師也在隨後表示，「現在最重要的是大家團結一心共度難關」。

接著，於佛光山傳燈樓舉行星雲大師法體真身封龕典禮。僧信二眾在天色拂曉的清晨列隊跪接，隊伍一路從傳燈樓綿延至佛光山雲居樓，由佛光山住持心保和尚、退居和尚心定和尚、心培和尚擔任主法和尚，為星雲的法體真身做封龕，場面肅穆莊嚴。

典禮中，全山大眾雙手合十，以至誠之心誦念〈爐香讚〉、〈心經〉等梵唄法音，聲聲肅穆佛號迴盪全場、攝受人心，接著由主法和尚上前為星雲法身封龕，並恭讀《為佛光星公大師祈願文》。

隨後做大師法體真身起龕移靈，四眾弟子夾道跪迎、恭敬向大師頂禮三拜，回想起恩師的慈悲教誨、難掩內心悲慟，溢於言表，令人動容。

心保和尚手捧傳爐、走在前方，以傘蓋為前導引領由眾法師扶龕的大師靈龕，緩緩移靈至雲居樓，並由慧傳法師宣布舉行「佛光山傳臨濟正宗第四十八世星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式」，由大眾齊聲唱誦〈三寶頌〉、誦讀〈讚師偈〉、〈佛光讚〉。