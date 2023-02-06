經濟部水利署斥資47.7億元推動的台南市三爺溪中下游治理工程提前3年完工，讓過去逢大雨必淹的永康、仁德居民，日後得以免除水患之苦。行政院長陳建仁今天前往參與竣工典禮時，除肯定這是中央與地方政府攜手合作的楷模，也不忘向與會的立委，爭取支持3800億元「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」。
陳建仁在行政院祕書長李孟諺及發言人陳宗彥、經濟部王美花等人的陪同下，參加水利署辦理的三爺溪中下游治理工程竣工典禮時，台南市長黃偉哲及多位在地立委、市議員、里長也都前來共襄盛舉，現場氣氛熱鬧滾滾。
市府指出，三爺溪為二仁溪重要支流，流經永康、仁德等人口密集地區，下游段及部分排水支線因受迴水影響，加上上游段幹線排水路通水斷面不足，導致地勢低窪地區，每逢暴雨時期即會因出口處的外水位暴漲，出現外水倒灌、內水無法排除，造成局部地區淹水的情況。
水利署表示，三爺溪排水中下游河段治理工程於2018年獲經濟部核定後，該署第四、六、七河川局及台南市政府即積極執行，原本預定2025年完工，但提前於2022年底全數完成。其中，該河段治理期間，2021年8月6日豪雨時，淹水面積僅約10公頃，相較2014年8月7日豪雨淹水面積318公頃，以及2016年梅姬颱風淹水面積250公頃，已大幅縮減淹水情形，顯示治理成效良好。
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