經濟部水利署斥資47.7億元推動的台南市三爺溪中下游治理工程提前3年完工，讓過去逢大雨必淹的永康、仁德居民，日後得以免除水患之苦。行政院長陳建仁今天前往參與竣工典禮時，除肯定這是中央與地方政府攜手合作的楷模，也不忘向與會的立委，爭取支持3800億元「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」。

行政院長陳建仁等人參加經濟部水利署推動的台南市三爺溪中下游治理工程竣工典禮。（洪榮志攝）

陳建仁在行政院祕書長李孟諺及發言人陳宗彥、經濟部王美花等人的陪同下，參加水利署辦理的三爺溪中下游治理工程竣工典禮時，台南市長黃偉哲及多位在地立委、市議員、里長也都前來共襄盛舉，現場氣氛熱鬧滾滾。

市府指出，三爺溪為二仁溪重要支流，流經永康、仁德等人口密集地區，下游段及部分排水支線因受迴水影響，加上上游段幹線排水路通水斷面不足，導致地勢低窪地區，每逢暴雨時期即會因出口處的外水位暴漲，出現外水倒灌、內水無法排除，造成局部地區淹水的情況。

行政院長陳建仁等人參加經濟部水利署推動的台南市三爺溪中下游治理工程竣工典禮。（洪榮志攝）

水利署表示，三爺溪排水中下游河段治理工程於2018年獲經濟部核定後，該署第四、六、七河川局及台南市政府即積極執行，原本預定2025年完工，但提前於2022年底全數完成。其中，該河段治理期間，2021年8月6日豪雨時，淹水面積僅約10公頃，相較2014年8月7日豪雨淹水面積318公頃，以及2016年梅姬颱風淹水面積250公頃，已大幅縮減淹水情形，顯示治理成效良好。