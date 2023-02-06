亞系外資重申「減碼」評等，目標價由520元下修至505元；日系外資重申「買進」評等，目標價由888元下修至855元；美系外資重申「中立」評等，目標價維持649元；歐系外資重申「買進」評等，目標價由790元調高至826元。但另有一派日系外資重申「中立」評等，目標價維持700元；亦有一派美系外資雖一樣重申「中立」評等，但目標價由745元調高至755元；也有亞系外資同樣重申「賣出」評等，但目標價由540元調高至650元。

亞系外資表示，雖然聯發科認為庫存消化即將結束，但獲利下行空間依然存在，下修今年每股盈餘(EPS)預估，降幅3%，達50.35元，重申「減碼」評等，目標價由下修至505元。

歐系外資則是下修聯發科今年營收預估，從原先預估年下滑8%擴大至年下滑11%，主要反應第一季營運疲軟，但調高今年毛利率預估，由45.7%調高至46.7%，下修今明年每股盈餘(EPS)預估，從52.8元及65.71元下修至50.15元及63.56元，但調高目標價至826元。