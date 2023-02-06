中研院政治所特聘研究員朱雲漢過世，中研院政治所在官網發文表示，朱雲漢2002年8月1日加入該所，為該所所創所時3位研究人員之一，並於2012年7月當選中研院院士，2016年當選為世界科學院院士（TWAS）。他的過世，國際社會科學領域的重大損失，

中研院政治所表示，朱雲漢主要研究領域為民主化、東亞政治經濟，以及兩岸三地政經發展。曾擔任美國哥倫比亞大學政治學系客座副教授，三度獲得國科會傑出研究獎，曾為第一屆國科會人文處政治學門召集人，並兼任蔣經國國際學術交流基金會執行長。

中研院政治所說，朱雲漢畢生心力於推動社會科學調查研究，曾任「全球民主動態調查」（ GBS）執行委員會的主席及 「亞洲民主動態調查」（ABS）的創始人。該調查結合國內外具有跨國比較調查經驗的知名學者，在整合性的研究架構與標準化調查程式下，針對東亞地區的經社結構現代化、政體轉型與民主化，以及政治代價的變遷，進行跨國比較調查研究，覆蓋超過19個亞太國家。

中研院政治所說，朱雲漢的離世，是該所及國際社會科學領域的重大損失，令人不捨與悲痛。朱雲漢對於發展我國政治學的貢獻，以及推動台灣與國際學界的緊密合作，都將永遠為台灣政治學界所感念，並為國際合作夥伴與好友們所深深懷念。