國民黨黨主席朱立倫6日跨海到澎湖參加新春團拜，他說星雲大師提倡的「三好」做好事、存好心、說好話一直是他從政以來的重要規範，對於將到大陸參訪的副主席夏立言一事，國民黨是一個負責任的政黨，台灣與大陸有很多農、漁產品與產業的問題需解決，兩岸之間一定要持續交流。

國民黨澎湖縣黨部新春團拜在黨部禮堂舉行，他說國民黨最重要的目標，就是全黨一定要團結一致，只有放下自我以大局為重。（張茂雄攝）

國民黨澎湖縣黨部新春團拜在黨部禮堂舉行，主委陳雙全、澎湖縣議會議長劉陳昭玲，有意參選立委的議員歐中慨、吳政杰、漁會總幹事蔡月嬌，還有黃國榮黨部主委鄭宗琳等2百多名忠貞黨員到場參加新春團拜，陳雙全表示，澎湖這次縣長選舉雖然失利，但展望新的一年，國民黨要團結在朱主席的領導之下，突破難關再造奇蹟。

朱立倫到了澎湖縣黨部禮堂，就親切的與每位參加黨員同志握手問好，恭賀大家新年快樂，他強調國民黨去年在台灣雖贏了地方大選，但很遺憾澎湖卻輸了，讓他自責不已；朱說澎湖的失利，並非是執政不佳讓對手打敗，而是自己人分裂的問題，因此展望未來，國民黨最重要的目標，就是全黨一定要團結一致，只有放下自我以大局為重，相信扎根、愛台灣的國民黨，一定會獲得所有人的認同與支持。

朱立倫還以金酒問題為例，金門縣長陳福海、立委陳玉珍親自到大陸交流對談，就把金門酒廠的問題解決，這次夏立言出訪也一樣，都是為了幫民眾的忙，與對岸良性溝通、建立共識，不像執政黨一樣，設下許多莫須有的障礙來阻止雙方交流發展。