試營運期間每天共16個班次。全程全票六折，從78元降到只要47元，就能體驗新穎的電動巴士。（吳建輝攝）

員林客運購置5部Model T電動巴士，提供支線及班次更密集的20路市區公車服務。（吳建輝攝）

【20路】公車路線行經員林、埔心、溪湖到二林，7日起開始服務。（吳建輝攝）

彰化縣迎來首輛電動公車，6日在彰化縣長王惠美等人的見證下，舉辦試營運首航典禮，【20路】公車路線行經員林、埔心、溪湖到二林，7日起開始服務。王惠美表示，這條路線就是未來捷運路線，但捷運建設的路很長，先用電動公車代替，培養通勤人口，未來捷運開通可直接銜接。

彰化推動公車電動化及智慧化，獲公路總局補助約2億2千萬元，購置34輛電動巴士，其中員林客運購置5部Model T電動巴士，提供支線及班次更密集的20路市區公車服務；另外彰化客運29部電動巴士，將配置在其7條公車路線，預計今年上半年上路服務。

王惠美表示，【20路】公車主要從員林、經過埔心、溪湖到二林，而這條路線就是未來捷運的路線，但爭取捷運需要時間，不過目前二林中科園區已經有廠商進駐，為了方便民眾往返工作，先行用電動公車替代，以培養公共運輸旅次運量，也期盼中央給予支持，加速推動彰化捷運。

縣府交通處指出，市區客運【20路】「員林-二林(經溪湖)」公車路線，由員林客運以最新穎鴻華電動巴士Model T經營，試營運期間及未來正式營運後的票價全面6折優惠，讓縣民朋友以優惠的價格，使用最優質的電動公車服務。

【20路】由員客員林站發車，行經縣道148線，彰129線及縣道150線，經埔心、溪湖、二林中科園區，抵達終點員客二林站，試營運期間每天共16個班次。全程全票六折，從78元降到只要47元，就能體驗新穎的電動巴士。

交通出強調，該公車路線單趟25公里，Model T電動巴士充滿電則可以行駛超過300公里，加上最高130kW的快充，3個小時可將Model T電動巴士充滿，因此絕對滿足公車路線使用。