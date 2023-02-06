籃網在6日的重磅交易將球星厄文（Kyrie Irving）送至獨行俠，他將與東契奇（Luka Doncic）組成令對手畏懼的後場雙槍。其實獨行俠不是厄文的首選，他希望去的是洛杉磯湖人，與他的老戰友詹姆斯（LeBron James）再度聯手，但是籃網老闆蔡崇信偏偏不讓他如願。

美國籃球記者史坦（Marc Stein）報導，蔡崇信的既定目標是將厄文賣到「湖人以外的任何球隊」，另根據TNT記者海尼斯（Chris Haynes）爆料，湖人開出的條件也很不錯，包括兩支首輪選秀籤（2027, 2029），結果獨行俠開出的條件有1支無保護的2029年首輪籤，又有籃網昔日的得分主力丁維迪（Spencer Dinwiddie）與大前鋒芬利史密斯（Dorian Finney-Smith），不至於讓籃網戰力下滑太多。

另一支開出高價的球隊是太陽，他們願意送出明星控衛保羅（Chris Paul）、大前鋒克勞德（Jae Crowder），但還比不上獨行俠的價碼。

Maybe It’s Me — LeBron James (@KingJames) February 6, 2023

詹姆斯疑似透過推文表達自己的失望，寫道「Maybe It's Me」（也許是因為我），球迷猜測他是在引用一首歌名或歌詞，或是單純覺得大家敵視湖人，總之就是他很傷心。

厄文的加盟讓獨行俠的看好度大增，他們在BetOnline的奪冠賠率上升到聯盟第4，僅次於塞爾提克、公鹿、金塊，暫與七六人並列。籃網則被認為是打算留住杜蘭特（Kevin Durant），並以他為中心來組隊。