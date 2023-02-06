國民黨副主席夏立言將於8日下午率團前往對岸訪問，並將與國台辦主任宋濤碰面，且外傳中共中央政治局常委王滬寧屆時也可能會見夏立言一行。民進黨團幹事長鄭運鵬今對此表示，中共設定的政治前提就是「一個中國」原則之下的九二共識，國民黨被當作統戰宣傳的工具，呼籲不要誤判情勢，帶給全世界支持台灣的民主國家錯誤訊息。

鄭運鵬表示，國民黨的重要幹部，尤其像前副主席洪秀柱或現在的副主席夏立言等，他們去中國大陸一定有重要任務，但大陸與國民黨的交流在全世界來看都不是很尋常；一般民主國家的政黨政治往來，一定有共同意識與議題，大家來討論進一步合作、促進兩國利益。

鄭運鵬指出，中共有設定明確的政治前提，鄭運鵬說，宋濤提到「只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識」，所以國民黨說九二共識要加上「認同與體現」，如果沒有體現，國民黨到中國大陸幹什麼；再者，宋濤指出「要全面貫徹落實中國20大精神，和新時代解決台灣問題的總體方針，堅持和平統一、一國兩制」，又有一個中國原則，又有和平統一、一國兩制，這就是中國大陸給國民黨所設下的條件，若國民黨不接受，也不會有1月18日洪秀柱訪中、夏立言2月8日與宋濤的會面。

鄭運鵬說，誠懇請國民黨要注意，在《兩岸人民關係條例》的規定，不管是國民黨或民進黨執政時期，兩岸往來都有其規範，不會因為民進黨執政就特別嚴格。所以國民黨突破這些界限，過去跟人家談，宋濤所說的都是有憑有據，全世界都看到了。希望國民黨不要到了中國大陸，帶給全世界支持台灣的民主國家錯誤訊息，以為台灣很期待跟中國統一。

鄭運鵬批評，國民黨被當作統戰宣傳的工具，國民黨跟中國大陸的交流不正常，中共設置的前提更不正常，全世界與國人都看在眼裡，希望兩岸的交流是政府對政府，這是國際慣例，沒有政黨對政府的，也沒有以下對上的方式。夏立言說到中國大陸的形式「客隨主便」，但中國大陸就是以主人的姿態在看台灣，人家不是把你當客人，他們把台灣當作轄下的一省，國民黨必須要注意。