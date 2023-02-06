前南港警分局員警林信洋利用執勤機會欠款車主的車籍資料，並將個資傳給吳姓女友，轉由「二軍」在車輛可能停放地點尋車，抓回欠款車輛後，吳女請領尋車獎金，用於支付兩人汽車貸款、房屋租金，吳女被控圖利罪、違法利用他人資料罪，士林地院6日開庭審理，吳女承認利用他人資料，否認圖利罪，法官諭知將傳喚林信洋，全案候核辦。

50歲的吳女開庭時稱，林告訴她可以查車籍資料，利用下班時間兼差找車，她並不知道不可以，因為不了解警察系統，不知道警察到底可不可以做，而且林的脾氣很大，交往期間都以他的意見為意見，沒有質疑過他，否認有圖利罪。

蒞庭檢察官稱，一般民眾都知道，公務員不能利用上班時間做私事，更何況在上班時間用公家電腦查資料，將資料交給他人，由妳請領尋車獎金再一起花用，就是利用職務之便賺外快，就是俗稱的「摸蜊仔兼洗褲」，而妳就是她的女友，就是圖利罪的共犯，妳如果坦承犯罪，檢方可以從請法院從輕量刑。

吳女則稱並沒提供資料給林信洋，但檢察官稱，是林信洋將查詢的資料交給妳，但吳女稱抓車當天她人在國外，並沒有到尋獲的現場。檢察官提出，自2018年4月起到2019年12月，共計15筆資料，都是在林信洋輸入資料後，抓車業者當天就找到車輛，吳女更以此，每筆請領數千元到1萬不等的獎金。

檢方起訴，林信洋將尋車組長提供的車牌號碼，輸入警用電腦系統，查詢車主的身分證字號、住居所住址，車籍個人資料傳送給吳，但因自己是警察身分，不便直接領取尋車獎金，轉由吳女代領，共同圖得54萬多元。吳女認違法公開利用他人資料罪，否認刑度較重的圖利罪，並稱也不知道為何，林信洋在車輛在尋獲以後，才輸入車籍資料，要求法院傳喚林信洋當面對質。