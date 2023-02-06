在2022九合一大選成功拿回澎湖政權之後，幕後操盤手民進黨澎湖縣黨部主委顏家康再度大膽啟用新人，在6日宣布聘請年僅23歲的周寁庠出任民進黨澎湖縣黨部的執行長。顏家康表示，周寁庠在此次地方選舉中，協助舉辦多場千人造勢活動表現卓越，令人印象深刻，所以借重其接手執行長的職務，希望進一步栽培年輕人參與公共事務。

顏家康表示，周寁庠曾在民進黨中央黨部青年部、組織部服務，負責澎湖與中央的溝通，以及協調澎湖地方的選舉事務，有完整的組織及選務歷練。且其對於澎湖的青年培力有熱情也有想法，選後不斷勸說他加入澎湖隊，最後終於獲得首肯，填補空了半年的執行長職務。

顏家康說明，民進黨是一個追求進步改革的政黨，在新任黨主席上任後，縣黨部也希望跟隨主席賴清德改革的步調，給予更多年輕人機會，為澎湖栽培更多優秀的政治人才。

2000年出生的周寁庠上任之後，也將打破民進黨史的紀錄，成為民進黨『史上最年輕』的地方黨部執行長，顏家康希望因為周寁庠的加入，能夠為澎湖的民主政治發展，注入一股年輕的新力量。

周寁庠表示，感謝顏家康主委給予其歷練及承擔責任的機會，也感謝黨部同仁的認可，未來自己將投入在地青年培力的工作，喚起年輕人對於公共事務的關心與熱情，也希望藉此能夠讓更多的年輕人回來澎湖發展。