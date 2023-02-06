林依晨、許瑋甯新戲飾演情敵糾纏12年。（公視提供）

林依晨、許瑋甯新戲中為賀軍翔飾成為情敵。（公視提供）

林依晨、許瑋甯新戲中為賀軍翔飾成為情敵。（公視提供）

林依晨產後正式復出拍戲。（公視提供）

由公共電視製播、台灣大哥大MyVideo共同出資製作的最新影集《不夠善良的我們》，6日公布主要演員，林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東將攜手演出，這也是林依晨產女後的首部影視作品；該影集由知名編劇徐譽庭編導，本周將開拍，預計年底上檔。 飾演男配角的柯震東去年底拍攝影集《乩身》遭無人機劃破臉，現正休養中，據悉他3月左右才會進組，影響不大。

在粉絲的殷殷企盼下，2021年甫生下愛女的林依晨是衝著這個「非常人性」的角色，而選擇以《不夠善良的我們》作為復出之作。林依晨將突破以往角色飾演成功奪愛的第三者。二度與林依晨合作的導演徐譽庭承認，當年《我可能不會愛你》勇奪7座金鐘的成績壓力很大，而這次為林依晨量身打造的角色，也從當年的「程又青」經歷了12年的成長，是個有9歲兒子的人妻，情節中不僅有多場床戲，並且遊走於善與慾之間，角色將精彩可期。

而近期作品備受好評的許瑋甯，則將以叛逆性格詮釋「不討長輩喜歡」的愛情犧牲者。製作人詹子誼表示，許瑋甯將有許多「犧牲」，但目前需保密情節，只能透露「非常讓人心疼」。導演徐譽庭為了促成與許瑋甯的合作，事先準備了一整篇的說詞，不料敬業的許瑋甯在看完劇本後，二話不說的就答應演出，對因應情節安排的所有犧牲，毫不畏懼、照單全收。

男主角賀軍翔第一次與導演會面時，就遭遇了2小時的恐嚇：「這不是偶像劇、你在裡面不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦…」。會面結束後徐譽庭私下跟製作人表示：「我覺得小美應該會拒絕。」沒想到第二天製作人就接到賀軍翔同意演出的電話，讓徐譽庭非常意外且感動，經過1個月的讀本、表演課後，徐譽庭很有信心地表示：「觀眾會看到嶄新的賀軍翔。」。

男配角柯震東在劇中飾演科技工程師，在現今頗流行的共享辦公室裡，與許瑋甯成為「陪吃飯友」，一路從餐酒館吃到釣蝦場，幾乎場場戲都要吃。他將與林依晨、許瑋甯有多場精彩對手戲。製作人詹子誼表示，當時邀請柯震東演出男配角時非常很擔心他會拒絕，但他卻一點也不在意的回覆：「有什麼關係？！只要角色好就是好角色！」。

林依晨與許瑋甯在影集中將飾演糾纏了12年的情敵，藉雙女主的情節安排隱喻著「在跑道上一路往前的我們，雖專心看著前方，但當我們察覺旁邊越過的黑影時，卻總是忍不住望向了另一個跑道的敵人，有時她激勵了我們更加賣力，也或許我們因分心而絆倒了自己。」擅長細膩寫實風格的編劇徐譽庭將與觀者一起辯證在「情愛面前的善良，究竟是成全？還是畏懼？」

公視監製於蓓華表示，徐譽庭是「公視劇作家系列」的首席受邀編劇，《不夠善良的我們》(原名：彼岸有花)的第一桶金，要感謝文策院「內容開發專案計畫」的支持，讓編劇有適切的資源完成一劇之本。

據聞，耗時1整年才完成了8小時劇本的《不夠善良的我們》，曾一度找不到導演，包括「俗女養成記」的導演嚴藝文也曾接過徐譽庭的邀約電話，但彼端卻傳來嚴藝文導演的哀嚎：「姐啊，我真的不敢導你的劇本，太難了啦！」。最後在公共電視的遊說下，本想回歸劇本創作的徐譽庭才決定親自上陣擔任導演。

《不夠善良的我們》全劇由林依晨和許瑋甯一次意外的「撞衫」事件展開，同月同日生的兩人不只愛上了同一個男人，還經常買了同一款服飾，因此「造型」是該劇頗為重要的符號，將由台灣設計師品牌UUIN為情節量身打造七款服飾。