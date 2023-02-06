32歲女星陳子玄臉蛋甜美、氣質清新，加上出道多年演過不少人氣八點檔，被粉絲公認為新一代台劇女神，並獨自扶養1子，現專注於戲劇事業和副業發展，努力賺錢養家。豈料，最近卻有酸民嗆她離婚還帶孩子「已無行情」，氣得陳子玄截圖回擊。

陳子玄曾上談話節目，提及上段婚姻，透露24歲時衝動嫁給大15歲前夫，隔年生下兒子，直到2019年離婚後就一直維持單身，陳子玄坦言目前正值30歲，身邊陸續有朋友結婚，讓她逐漸改變想法，朋友們紛紛鼓勵她再次戀愛，同場來賓丁國琳也說道：「三十幾歲算什麼啦！妳才三十出頭，還這麼漂亮，不去談戀愛太可惜了！」

豈料，該影片下面竟有酸民狠嗆陳子玄已經32歲，不要再去禍害男人，並恐嚇她結婚會越結越差：「32歲，一次婚姻，有小孩，已無行情，剩十年多一點就沒有荷爾蒙了，做尼姑吧！不要再去害小孩和男人了。通常愈結婚會愈差的」

陳子玄怒回酸民。(圖/陳子玄 IG)

而陳子玄今（6日）看到後亦十分憤怒，截圖發文反擊：「請問你活在古代嗎？你可以打出這種沒水準的話，就知道你一定是社會邊緣人，就算有再不堪的過去，即使被貼上了標籤，但仍然有被愛及追求幸福的權利！」