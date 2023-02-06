新北市金山區陽金公路4公里處昨(5)日晚間發生土石流坍方意外，造成自來水公司林莊淨水場慘遭掩埋，所幸當時值守人員發現異樣後趕緊離開，才逃過一劫，但場內養的2隻小狗恐慘遭活埋；值守人員餘悸猶存的表示，半年前就曾發生過小崩落，事發當晚聽到有滾石落下的聲音便察覺異樣，再加上場內養的小狗也拚命狂吠，才讓他得以逃過一劫。

該名值守人員表示，林莊淨水場24小時都會有管理員留守，該處半年前就曾發生過小崩塌的意外，當時金山區公所有緊急處理，也因此自己才會有警覺性，自來水公司也提醒若發現有異樣時要趕緊撤離。

他心有餘悸的說，當時聽見很多滾石落下發出「砰砰砰」的聲音，當下就感覺不對，接著場內飼養的2隻小狗也拚命狂吠，他便趕緊逃離林莊淨水場，結果前腳一踏出大規模坍方就把淨水場淹沒，但小狗好像來不及逃生，還留在裡面。

在事發地點隔壁經營溫泉山莊的陳姓業者也是第一目擊者，他當時與家人在山莊一樓突然聽到外面發出彷彿是爆炸、山崩地裂的聲響，大概持續了5、6秒鐘，大量土石也不斷崩落，現場不僅揚起大量塵土，落下的巨石也因摩擦發出點點星火，他們見狀趕緊跑上山莊頂樓查看，發現林莊淨水場已經被土石流淹沒。

因為陳姓業者與值守人員認識，所以趕緊打電話連繫對方確認安危，所幸值守人員當時幸運逃過一劫，這才鬆一口氣；陳姓業者直呼自己在當地住了30多年，這還是第一次看到這麼大規模的土石流，同時也是30年來首見。