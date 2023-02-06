施孝榮率大叔團母親節開唱 首度南征高雄藏彩蛋

由施孝榮領軍，偕同殷正洋、李明德、王瑞瑜所組成的「Uncle Encore」大叔團，4人魅力無限，人氣始終居高不下。今年初首場演唱會於台北熱力登場，許多未能到場的粉絲不斷敲碗高雄場，Uncle Encore也在演唱會上驚喜宣布將在5月6日(六) 前進高雄市文化中心至德堂開唱。施孝榮說： 「之前就很多粉絲一直留言希望大叔團可以到高雄演出，大家的心聲我們聽到了，總算大叔第一次以團隊的姿態要去高雄開唱了，我們四個人很期待也非常興奮，希望高雄的朋友跟我們一起揮灑熱情，一起高唱！」

Uncle Encore大叔團一路以來演唱的歌曲都是比較柔和溫暖，往往都能唱進每一位的內心深處，帶起大家心中的感動與觸動，所以高雄場特別選在溫馨又溫柔的五月，我們要揪粉絲一起慶祝母親節。4位大叔表示，全天下最偉大最值得敬重的就是所有的女性，在這特別的日子裡就讓大叔們用歌聲撫慰辛勞的妳們。大叔們更笑說：「孝順的兒女買票陪媽媽看；體貼的老公買票陪老婆看，5月6日那天媽媽們、老婆們以及所有女性都是無條件休假，不上班！」施孝榮更說：「當天大叔也將演唱限定版母親節歌曲獻給各位，邀請大家一起來歡慶母親節。」

Uncle Encore今年初結束台北場演出，演唱會上除了經典串燒民歌組曲，更演唱了抒情的英文歌曲，甚至挑戰了台語曲目，重新編曲的俏皮年輕曲風搭配4位男神的舞台魅力，讓台下觀眾聽得如癡如醉，演唱會受到觀眾大獲好評。過年期間4位大叔更是馬不停蹄的討論高雄場演出事宜，團隊製作人施孝榮說：「因為這是我們首次前進高雄，大家都難掩興奮的心情，即便是在過年，大家的心思早已南下，因此這次高雄場演出，我們決定加碼曲目送給熱情的高雄朋友，獻上我們Uncle Encore滿滿的誠意」。2023 Uncle Encore 「硬要安可」演唱會高雄場門票10日於寬宏售票系統及限定的便利超商開賣。