亞系外資調降欣興2022～2024年EPS預期1％、22％、19％，目標價自308元降至216元。景碩2022～2024年EPS預期調降8％、32％、30％，目標價自252元降至156元。南電2022年EPS預期微幅調升，但2023、2024年分別調降22％、20％，目標價自424元降至297元。

由於美系外資日前出具報告看淡後市，欣興、景碩、南電近日股價表現疲弱，今（6）日早盤重挫5.84％、6.96％、6.47％，截至午盤跌幅仍逾5％，表現遜於大盤。

亞系外資表示，ABF載板去年下半年至今年首季產能增加，但季節性因素、PC持續庫存修正及新舊產品交替，在英特爾（Intel）Eagle Stream銷量在第二季至第三季間回升前，已見ABF載板上半年平均售價（ASP）和毛利率承壓，AT&S近期調降展望為跡象之一。

基於上述原因影響，亞系預期ABF載板上半年可能出現小幅供過於求，但在下半年可望有所改善下，全年仍呈現供不應求狀態，但供給缺口將縮減低於5％。在新型處理器對載板的尺寸及層數長期結構性成長需求趨勢不變下，預期供需吃緊將持續至2024～2025年。

亞系外資認為，欣興、景碩、南電毛利率及營益率將自去年第四季起下滑，而營收、毛利率、營益率將在首季落底。隨著PC和智慧手機庫存水位下降、新伺服器CPU採用需求回升及季節性需求成長，第二季起營運將逐季回升。

亞系外資預期欣興、南電和景碩今年ABF載板營收將維持個位數成長，但BT載板受智慧手機和記憶體需求疲弱影響，營收將衰退達15～25％，使整體營收出現個位數衰退，在ABF載板貢獻占比提升撐盤下，毛利率／營益率將持平或略降。

亞系外資預期ABF載板和BT載板明年均有更好的成長動能，應可帶動載板廠明年每股盈餘恢復雙位數成長動能，因此持續看好欣興、景碩、南電後市，但預期由於公布獲利時市場共識調降，股價在首季至第二季初將出現波動，認為將是更好的切入布局時機。