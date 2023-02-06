總統府提供

瑞士國會友台小組訪團今天拜會蔡英文總統，小組共同主席莫麟納指出，2023年到2024年瑞士將擔任聯合國安理會非常任理事國，肩負著世界和平的重擔，呼籲台灣和中華人民共國之間所存在的所有的歧見，應該以和平對話方式解決，「除此之外，都一概不予接受」。

蔡英文接見訪團時表示，這幾年來，台灣和瑞士的雙邊關係越來越密切，台灣議題在瑞士國會也越來越受到重視，友台小組議員分別在瑞士國會提出重要的友台法案，也透過質詢方式，呼籲加強雙邊交流合作，並且參加連署活動，支持台灣的國際參與。

她感謝議員朋友對台灣堅定的支持，並強調，台灣和瑞士是理念相近的夥伴，共享民主、自由價值，也都是以外貿為導向的國家，在產業發展上具有互補的優勢。期待未來台灣和瑞士能夠持續深化經貿關係，共同維護民主供應鏈的安全、也期待雙方在各領域加強合作，包括共同對抗假訊息，強化網路安全等議題。

蔡英文指出，台灣位處在民主防線的最前線，我們會堅定維持區域的和平和穩定、面對威權主義的持續擴張，我們也呼籲民主陣線的朋友，持續深化夥伴關係，一起來確保我們的生活方式。期待透過這次訪問，訪團能深入了解台灣，讓台灣和瑞士持續提升雙邊關係，也一起為全球的民主韌性盡一份心力。

莫麟納致詞時表示，烏克蘭爆發殘酷的戰爭的確是一個轉捩點，這場戰爭彰顯了我們以規則為基礎的多邊世界秩序，真得是非常的脆弱，而且我們和平的基礎也是非常的脆弱，俄羅斯發動的侵略戰爭深深影響歐洲人道的狀況，以及全球的經濟。

他呼籲世界各國的人民以及各國領袖，一定要加強對話，並且要尋求合作，一起來推動世界和平、民主以及多邊主義，不能夠讓威權主義以及戰爭勝出。

莫麟納強調，在這個脈絡當中，此次訪問團訪問台灣，這個時間點比以前都更加的重要。瑞士的對外政策就是要透過具體的行動並且展望未來，2020年瑞士國會要求政府，進一步去檢視如何加強並深化跟台灣在商業、政治、科學，以及文化方面的雙邊關係，這次訪台行程就是去追蹤這些深化關係的成果。

由於2023年到2024年瑞士將擔任聯合國安理會非常任理事國，他說，瑞士在這兩年間，肩負著世界和平的重擔，在這樣的責任以及精神之下，此時訪問臺灣的一大重點就是，台灣和中華人民共國之間所存在的所有的歧見，應該以和平對話方式來解決，除此之外，都一概不予接受。

友台小組的共同主席瓦德也表示，我們兩國之間的友誼是立基在經濟、學術、文化，以及科學的交流之上，事實上，也是立基在我們共同的價值上，自由的價值就是尊重人權，還有尊重創業的自由，我們熟知這樣子的一個價值，同時，在臺灣和瑞士都非常擁護且重視這份價值。

基於這份精神，他說，瑞士國會在質詢當中要求瑞士政府要呈上一份報告，就是如何進一步發展台瑞雙邊關係和交流。舉例來說，就是說，我們必須要跟台灣進一步簽署所謂的經濟夥伴協議，也會運用瑞士的國際影響力，進一步提倡台灣能夠進一步且更緊密的參與世界的組織，例如世界衛生組織等。

除了道德的議題之外，瓦德指出，現在國際法的議題受到了非常大的挑戰，尤其是像是俄羅斯以及中華人民共和國，他們的行為進一步影響著這個世界的穩定性。面對這些威脅，我們有責任，也基於我們自己的戰略利益，應該要跟理念相近的國家有更緊密的關係，這些國家當然也包括台灣。

因此他向大家保證，我們的小組一定會運用所有的契機來進一步呼籲政府，強化台灣跟瑞士之間的關係，並且支持台灣維持民主的體制。