網路電商蝦皮購物（Shopee）的App今（6）日上午驚傳當機，造成用戶被強制登出，再輸入帳號、密碼，系統仍顯示錯誤，網友罵聲連連，紛紛到蝦皮官方臉書留言，「被登出了，沒辦法登入」、「蝦皮壞掉了？進不去耶」、「突然被登出，也無法登入」、「我還以為我的問題，原來大家都遇到了」、「重新安裝也沒用」、「很多東西想買都沒辦法買」等。

用戶被無預警登出。（圖／截圖自App）

對此，蝦皮購物表示，部份服務目前因系統異常，導致用戶無法正常開啟，正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務，對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉。