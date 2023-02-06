王力宏上月28日於拉斯維加斯Resorts World Theatre舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，會上首唱2首新歌感動無數觀眾，後座力與口碑更為驚人，等不及新歌正式發行，短短幾天已成為熱搜冠軍，其中〈ONE 一個〉吸引無數網友翻唱，因應歌迷敲碗要求，〈ONE 一個〉LIVE版即日上架，一開春就正式推出新作品，工作進度積極不間斷，為新的一年博得好彩頭。

王力宏推出〈ONE 一個〉LIVE版。（寬魚國際提供）

〈ONE 一個〉由王力宏作曲、李焯雄作詞，副歌歌詞「哪怕一個人獨自的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己，有太多萬一，總避無可避，從灰燼，再奮起，折翼也要飛」，宛如他因婚姻風暴陷入低潮後再復出的心境；特別的是，此次推出的LIVE版，保留王力宏日前在賭城首唱〈ONE 一個〉前說的一段話：「也許這個世界曾經讓你失望，願我們溫柔相待，懷抱信念、希望、愛。」他用一把木吉他親自演奏這首歌，再現歌唱功力，尤其值得珍藏。