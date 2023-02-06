藍營禮讓黃珊珊選立委？ 游淑慧曝高層親吐6字

台北市前副市長黃珊珊下一步動向備受關注，近期傳出藍營有意禮讓黃珊珊選港湖立委，黃珊珊今天在臉書意有所指表示，政治環境中常有放話行為，常見於競爭激烈的選舉當中，有的為了上位，更是不惜刀刀見骨，互揭瘡疤，失去做人的厚道和格調，另一種是表面說要合作，卻又放縱身邊各路人馬對其罵得一文不值，「空有放話，營造大格局假象」。

黃珊珊以「放話文化成為台灣政治的主流？」為題，在臉書發文表示，政治環境中常有放話行為，常見於競爭激烈的選舉當中，初選之前，同黨之間常以當仁不讓之美名，率先於黨內放話要世代交替或捨我其誰而明爭暗鬥，有的為了上位，更是不惜刀刀見骨，互揭瘡疤，失去做人的厚道和格調。

黃珊珊續指，等到大局底定，再配合喊一個「團結」口號，展現貌合神離、彷彿盡釋前嫌，實則口蜜腹劍的表象，假裝大家都沒有記憶，出口傷人的時候不顧道義，事後又稱兄道弟，「我常常想，公眾人物應該要有什麼樣的道德標準？」

黃珊珊說，另外一種是，表面說要合作，不斷表示要合作，但卻又放縱身邊各路人馬對其罵得一文不值，最後再說是對方不願意合作所以破局，實則是，從頭到尾都沒有誠意，空有放話，營造大格局假象。

黃珊珊直言，這些戲碼，上到總統，下到里長的選舉，都在重複上演，幾十年來，大家也麻木為常，殊不知，這些都一再侵蝕台灣人道德標準的行為，以及危害正直誠信的文化，對這些黨派和政治人物而言，成為掩飾權謀心計的空談。

黃珊珊指出，政治本來簡單，政治人物更應堅守誠信，作為人民的標竿，但是為了個人權謀，濫用公眾人物的言論影響力，恣意放話、試圖誤導風向，不惜失去厚道、與事實悖離，好在人民自有獨立判斷，有心人的詭計遲早要被看穿，台灣政治才會有清明的機會。