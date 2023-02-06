台電苗栗區今天成立節能服務課。（台電苗栗區提供／李京昇苗栗傳真）

台電苗栗區處為提供更專業節能技術服務，6日舉行「節能服務課」揭牌儀式，新增的節能服務課，將提供苗栗縣內工廠、企業、百貨及各機關，以專業的電力診斷服務，提供用戶電力分析與節能診斷。

苗栗區處處長邱華龍指出，節能服務課未來能夠協助用戶，利用流程調整或機器設備調度改善效能，並搭配新時間帶尖、離峰用電移轉及用電需求面的管理，達到最好的能源技術服務。

邱華龍說，因應政府能源政策轉型，今年尖、離峰新時間帶已正式實施，為輔導用戶移轉用電，除了透過大用戶座談會、學校與社會團體節電宣導等，派專員實地訪視高壓用電大戶，以協助檢視用電情況，盤點可行節電方案，評估最適契約容量，推廣各項需量反應負載管理措施，並提供免費節能診斷服務。

他表示，想知道如何調整用電模式、增加或汰換哪些設備，提供診斷諮詢，需深知客戶需求、體質，才能量身打造精準的節電規劃，歡迎有需要的高壓用戶，臨櫃或電話洽詢相關的節能用電事宜，共同為節電努力，提高能源使用效率，『在對的時間用電』進而減少用電與電費，致力達成低碳節能目標。