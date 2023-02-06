信邦因每年於第4季產業淡季時提前將農曆假期所產生的產能缺口安排生產，讓公司1月合併營收未受1月大陸廠實際工作天數較去年同期少一周影響，加上醫療、汽車、綠能及工業應用等產業銷售持續成長，信邦1月合併營收為27.56億元，月成長4.16%，年成長17.12%，為歷年同月新高。

信邦重視性別平等議題，積極塑造友善職場的企業文化，廣納多元人才，鼓勵女性在職場舞台也能自信展現實力，2021年信邦協理級以上的主管有超過30%都是女性，處長級的主管有超過40%是女性，全集團女性主管占比更高達46%。

信邦表示，彭博性別平等指數涵蓋五大面向，評估企業性別平等表現，包括領導階層及人才管道(Leadership & talent pipeline)、薪資平等及性別同工同酬(Equal pay & gender pay parity)、包容性文化(Inclusive culture)、性騷擾防治政策(Anti-sexual harassment policies)，以及品牌形象(External brand)，今年全球共有485家公司入選，合併市值達16兆美元，來自45個國家及地區、橫跨11個產業，其中台灣共計16家企業納入指數。

在族群包容議題上，信邦員工來自全球超過10個國家，努力打造多元共融工作環境，協助人才在職場上發光。例如針對來自不同地區的員工設計招募與培育計畫，包含國際實習生計畫、協助外籍員工申請工作許可證、在海外不同據點聘僱當地主管。此外，信邦對LGBTQ+族群採取開放包容、多元、尊重與平等原則，給予公平、暢通的升遷管道與展現自我的舞台與機會。

信邦今年營運可望依循往年逐季成長，全年業績可望再創歷年新高，上周五獲外資及投信力挺，股價也連兩天大漲，盤中股價創下掛牌新高價。