蛋價本來今天再漲3元卻又不漲了！由於蛋中雞與雛雞大缺，因應生產成本的增加，農委會與蛋商業者、蛋農等在農曆初三已談妥，雞蛋每台斤今(6)日起調漲3元，結果昨日下午業者卻臨時收到取消漲價的通知，導致雞農紛紛跳腳。雞農表示，農委會說要尊重市場機制，但卻屢屢出手壓價，痛批市場機制不該由官方來主導。

近期受禽流感與寒流衝擊，現有蛋雞面臨不少損失，尤其天氣因素造成雞隻緊迫，產蛋率更是直直落，有蛋農透露現階段產蛋率僅5成左右甚至更低，而中雞、小雞等更是供應不足，換羽老母雞提槍上陣也只是硬撐的手段。

因應農民生產成本的高漲，原本雞蛋產地價今起將由每台斤40.5元調漲至43.5元，批發價則由每台斤50元調漲至53元，該價格也將創下歷史高價，但昨日業者卻臨時收到取消漲價的通知。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍不滿表示，本來農委會和各縣市蛋商公會、蛋雞業者、加工業者等在農曆初三就談定要調漲蛋價，簡訊也都發出去給班員了，結果農委會主委又怕被大家罵，以平穩蛋價為由伸手凍漲！

黃榮珍指出，現在每天供應量11多萬箱，每日缺口已達460多萬顆，因為這幾波寒流來母雞都生不出蛋，加上老母雞要換羽，預計之後的缺蛋會更多，如果繼續凍漲，農民在成本高昂下就會決定不養，老母雞也會淘汰掉，缺蛋也就會繼續。

農委會對此表示，目前雞蛋價格並未有波動，因氣候低溫及日夜溫差大而影響雞蛋產蛋與育成率，目前日產量11.6萬箱，相較農曆春節前12.2萬箱減少。春節後因為消費減少，部分蛋雞場循往年生產周期調整雞群產能，因此進行換羽休產或更新雞群。

彰化吳姓雞農說，現在缺雞又缺蛋，漲價完全合情合理，但為何農委會卻出爾反爾凍漲蛋價？生產成本影響的是農民的生產誘因，市場機制本來就應該根據供銷來協調，農委會一再出手干預實在令人不解。

據業者透露，養雞協會等代表受農委會之邀，將於明日下午4時開會討論蛋價事宜，但若沒有討論出滿意的結果，蛋農不排除將展開抗議。