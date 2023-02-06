受近日東北季風影響，台灣東北角連日大雨，新北市金山區台2甲線4公里處，於2月5日晚間發生大規模土石坍崩意外，台水公司林莊淨水場遭土石淹沒，相關設備嚴重受損，全場已無法出水(每日出水約5500噸)。經台水調度各項搶修物，林莊淨水場供水區目前已改由中幅淨水場調節供水，惟尚有高地用戶約300戶暫以水車協助送水，緩解民眾用水之急。

針對林莊淨水場遭土石淹沒，台水公司於2月5日22時30分成立緊急應變小組，當晚23時即將林莊淨水場供水轄區切換為中幅淨水場支援因應，以降低民眾用水衝擊。台水公司胡南澤董事長於今日上午9時前往一區處聽取災損報告及掌握現況，指示統籌調度各項搶修物資及供水調度事宜。

台水表示，目前土石仍持續崩落中，感謝公路總局協助搶通道路，原預計2月8日前完成緊急供水工程，將提前至2月7日下午完成，以解決民眾用水之苦。

台水已設立5處臨時供水站供民眾取水使用，臨時供水站資訊如下：

1.六股里：頂六股3號活動中心前面。

2.清泉里：法鼓路118號廟前面廣場。

3.五湖里：自強路20號。

4.五湖里：南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場。

5.美田里：文化二路2號金山高中。

搶修期間民眾若有用水疑慮，請撥打台水公司24小時免費客服專線1910或第一區管理處萬里金山營運所02-24922415洽詢。