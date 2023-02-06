緯創（3231）持續擴展在電動車領域布局，並注資國內電動巴士業者成運汽車、取得董事席次。近期在加入國內著名基礎建設基金國泰永續私募股權基金合夥後，更為成運的「電動大客車國家隊」強化陣容。

預計成運首批總計250輛「矽島智能電巴」將配合地方需求，陸續於2023年第一季前深入台灣各鄉鎮大街小巷營駛，讓民眾更有感的體會以人本設計、且被國家多重認證的成運示範型電巴魅力。

成運汽車去年成功躋身為「電動大客車國家隊」、納入國家積極扶植的「5＋2創新產業」及「2050淨零碳排產業」後，並獲得緯創支持，將以18億元陸續注資。雙方期能透過緯創在國際製造與運籌營運的能力，達到專業相乘的綜效，共同建立「矽島」淨零排放的綠能電巴製程技術，推展國內產業生態系發展，並放眼海外市場布局。

近期隨著全球「2050淨零碳排」主流議題，已逐步引領全世界各國主要經濟貿易趨勢，國泰永續私募股權基金看好成運電動大客車將創造台灣「矽島」另一綠能產業奇蹟，並具備進軍國際的成長潛力，亦大舉注資5億元成為該公司綠能股東之一。

成運汽車於4日召開補選董事會議，由董事長吳定發主持，包括緯創資通和國泰永續私募股權基金之代表均出席，並正式成為董事成員，讓成運電巴國家隊陣容更加堅強。

國泰董事長張錫表示，在政府推動綠能政策中的「5+2產業創新領域」及「2050淨零碳排政策項目」正受國內金融投資界的高度重視，電動運輸載具亦為重要的減碳方向，成運汽車是國內少數自主設計開發的大客車製造商，除具有20年國內大客車製車實績資歷，更累積了大量由柴油巴士轉型為電動巴士的Know-How，並取得國家電動巴士自主研發能力認證，成為國內本土電動大客車製車業者。

成運董事長吳定發表示，身為台灣本土企業成員，為使電動巴士高端智慧製程根留台灣，及善盡本土企業社會責任，成運不光投入大量研發人力，更發願要突破電動巴士核心技術瓶頸，目前已洽德國ZF輪邊馬達，及日本東芝電池進行技術移轉，另並積極打造台灣「矽島智能電巴」製造基地，且目前也已取得位在中部科學園區的二林園區用地。

吳定發並宣示，成運將在2023年於中部科學園區的二林園區斥資25億元投入第一期工程，結合緯創資通智慧製造及自動化解決方案，動土興建國內第一座結合太陽能光電、智慧技術、智慧化功能的製車產線，預計在2024年開始量產，以加速推動台灣「矽島智能電巴」產業進軍全世界，響應全球淨零趨勢，並整合國內智慧電巴上、下游產業供應鏈，積極與各國推動低碳零污染的綠能運具，共同攜手達到全球2050年淨零轉型目標。