2023年已到了2月，每個人運勢將重新洗牌，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖牛、生肖虎、生肖雞運勢將會好轉，不僅事業上可得到貴人的幫助外，甚至在投資上都能獲得良好的表現，進而拿到豐厚的獎金，可好好把握。

▍生肖牛

生肖牛近期不但有貴人相助，財運更是大爆發，這時的他們也開始正視自己過往的缺點，也因為別人看到生肖牛的改變，事業上也出現了貴人，並在他們幫助下得到發展機會，金錢更是越賺越多，另外建議可進行投資，將會有良好的表現。

▍生肖虎

生肖虎之前生活上的不順遂，導致做任何事都感覺綁手綁腳，好家在近期財神將會找上門，不論是投資方面或在業績上都能獲得好表現拿到豐厚獎金，這樣的好運，讓他們想都想不到，但建議還是需要努力向前，才能讓自己賺到更多錢。

▍生肖雞

生肖雞在近期財運超級旺，不僅在購買彩券能有好表現外，也因業績良好受到老闆賞識而升職加薪，非常好運。雖他們今年為害太歲，但完全不影響財神爺降臨到身邊，這時的他們只會越賺越多錢，甚至有機會能賺取到額外獎金，可好好把握。