台南社大指出，歐欣掩埋場雖做了水土保持工程，但已毀損崩塌。（社大提供／洪榮志台南傳真）

台南社大指出，歐欣掩埋場雖做了水土保持工程，但已毀損崩塌。（社大提供／洪榮志台南傳真）

0206南台大地震6周年，台南社大今天除籲請政府反思龍崎牛埔歐欣掩埋場是風險最高的錯誤選址，也希望副總統賴清德主動與行政院協調，要求環保署依行政程序法廢止歐欣2003年的環評，台南市政府也要全力打贏與歐欣的官司。市府環保局回應表示，將針對台南社大的意見，向環保署反映。

台南社大指出，龍崎牛埔170餘公頃土地已被列為地質公園及自然保留區，但緊鄰的歐欣掩埋場環評依然沒廢棄；儘管經濟部已撤銷歐欣掩埋場的興辦計畫，但依法歐欣的環評是在2003年通過，屬於舊環評，並無15年的限制，除非被撤銷，否則將等同繼續存在，恐將死灰復燃。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，2016年0206大地震造成台南永康維冠金龍大樓倒塌的重大傷亡事故後，根0206地震地質調查報告，當時水平位移最大在龍崎國小約7.3公分，垂直位移最大在龍崎國小龍船分校，抬升約12.2公分，即南167線道往牛埔里水土保持教室的入口處。此區域因存在較深厚的古亭坑泥岩，地震能量在此得以地表變形方式轉化呈現，也是造成此區變形劇烈的主因。

黃煥彰還強調，根據地調所最新資料，從2016至2021年，歐欣掩埋場182線道每年平均抬升速率約為2公分，為全台抬升速度第2名，僅次國道3號中寮隧道。歐欣掩埋場位處的古亭坑層，為台灣具有高災害性地震的區域，掩埋場址有超過60％，屬於地調所公布的山崩地滑敏感區。2014年歐欣雖在靈隱寺西側做了水土保持工程，隔年初已部分毀損；之後再施工，2018年又幾乎全部崩塌毀損。

黃煥彰認為，2003年環評書中規畫原本75公頃的歐欣掩埋場區，已有26公頃畫入地質公園，2010年環保署通過環差報告，規畫41公頃的掩埋場址，明顯緊鄰地質公園並切割成3塊，由此可知歐欣場址現況與環評及環差時的差異頗大，環保署不能對此一事實視而不見，不能對民間要求廢止歐欣環評的訴求漠視不理，應依行政程序法為防止或除去對公益重大危害，廢止歐欣環評。