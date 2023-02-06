佛光山開山宗長星雲大師昨辭世，享耆壽97歲，國民黨立委紛紛表達最深切的哀悼，國民黨立委江啟臣表示，面對佛教一代大師的辭世深感悲慟，大師的無私奉獻與慈悲溫暖將永留人間，同聲祈願大師能乘願再來。

江啟臣指出，13年前他擔任新聞局長時受邀出席第二屆星雲真善美新聞傳播獎擔任頒獎人，這是他與星雲大師認識的起源，當時聽著星雲大師對於媒體人的支持與勉勵相當感佩，面對佛教一代大師的辭世，我們深感悲慟，大師的無私奉獻與慈悲溫暖將永留人間，同聲祈願大師能乘願再來。

江啟臣說，星雲大師一生弘揚人間佛教，同時也是偉大的教育家、慈善家、文學家，對於社會關懷與教育紮根有著卓越的貢獻。星雲大師生平也促成多起領袖對談，帶動世界和平、發揚佛法精神，為世人樹立良好典範。

「感恩大師帶給全人類開示、教導、及善念。」國民黨立委洪孟楷在表示，星雲大師自1967年開辦佛光山以來，將近60年頭，大師帶領僧信二眾，一步一腳印地開展人間佛教的新氣象，這是無上功德之事。

洪孟楷指出，他與美國求學期間，也經常前往位於洛杉磯的佛光山西來寺，人在海外求學，更能感受和體會宗教文化的歸屬感￼；現在地方上也常參與佛光山所舉辦活動，勸人為善、與人為樂，星雲大師帶給全人類的更是滿滿的善念及正向力量。￼

國民黨立委鄭麗文表示，星雲大師一生弘揚佛法， 在全球創建了300所寺院，以及無數的智慧語錄，只求「平安幸福照五洲」，給予眾生心勇氣、智慧與力量，鼓勵人們正能量面對每一天，人生自在快樂，她感恩星雲大師這一生為人間佛教無私奉獻。